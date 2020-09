Boruta-Zachem planuje okresowo rewidować możliwości wypłaty dywidendy

Przypomniał, że obecnie grupa wraz InventionBio zrealizowała i realizuje projekty o łącznej wartości 173 mln zł, z czego dofinansowanie to 109 mln zł. Zarząd spółki zakłada, że do końca 2020 r. wartość zrealizowanych, realizowanych i planowanych projektów zwiększy się do 239 mln zł, z czego na dofinansowanie przypadnie 154 mln zł.