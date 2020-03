finanse 1 godzinę temu

Borys z PFR chce wydłużyć termin wdrażania PPK dla średnich firm

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa uzasadnia wydłużenie terminu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na II etapie do dat przewidzianych dla III etapu, tj. z 24 kwietnia br. do 27 października br., a termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK - z 11 maja br. do 10 listopada br., uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Borys zwrócił się z wnioskiem z tej sprawie do Ministerstwa Finansów oraz Rozwoju.