Borys z PFR: Kolejne emisje obligacji najprawdopodobniej w lutym

"W Polsce on nie jest tak bardzo widoczny, dlatego rentowność polskich obligacji zbliża się do rentowności obligacji w Stanach Zjednoczonych. My w tej chwili zakładamy, że koszt oprocentowania będzie nadal na bardzo niskim, atrakcyjnym poziomie, co obniża koszty całego programu. Średni koszt finansowania będzie około 1,5% - to jest naprawdę dobry poziom. Jesteśmy przekonani, że ten dobry koszt będziemy w stanie uzyskiwać również w najbliższych miesiącach" - podkreślił.