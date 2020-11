"Przygotowujemy się do zwiększonych wypłat z tarczy finansowej dla dużych firm, jak również przygotowujemy się do drugiej tarczy dla MŚP - dla branż najmocniej dotkniętych kryzysem i chcemy by ten program wystartował w styczniu. Dlatego spodziewamy się, że w perspektywie lutego emisje te [obligacji] nastąpią. Myślę, że będzie to ok. 5 mld zł. Co do tenorów - nie podjęliśmy jeszcze ostatecznie decyzji" - powiedział Borys podczas Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.