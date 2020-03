BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane PMI z Chin

"Póki co, podtrzymujemy założenia, że w USA dynamika PKB w 2020 r. ukształtuje się na poziomie ok. 0%, w strefie euro (-3,0)% r/r, a w Chinach ok. 2% r/r. Przy założeniu stopniowej normalizacji sytuacji w gospodarce krajowej (usług na rynku wewnętrznym) w trakcie II kw. W tych warunkach zakładamy, że dynamika wzrostu PKB w Polsce w okolicach 0% r/r. Niemniej dotychczasowy rozwój pandemii, póki co brak jednoznacznych sygnałów poprawy sytuacji w Europie, przy przyspieszającej liczbie zachorowań w USA i wprowadzanych nowych / przedłużanych dotychczasowych restrykcjach, skutkuje wzrostem ryzyka kolejnych korekt w dół powyższych prognoz" - czytamy w raporcie.