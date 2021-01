BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi rozwój epidemii, posiedzenie RPP

"Dodatkowym czynnikiem, który mógł wesprzeć oczekiwania na niższe stopy NBP w średnim okresie mogła być nieoczekiwanie niższa inflacja na koniec 2020 r. Według wstępnych danych GUS, wskaźnik CPI spadł w grudniu do 2,3% r/r wobec 3,0% r/r w listopadzie. Na podstawie szczątkowych danych można ocenić, że do spadku wskaźnika CPI przyczynił się skokowy spadek inflacji bazowej (szacujemy, że do 3,6% wobec 4,3% r/r w listopadzie) oraz dalszy spadek dynamiki cen żywności" - czytamy w tygodniku.