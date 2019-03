Bouygues Immobilier Polska sprzedał 850 lokali w 2018 r.

"W 2018 roku sprzedaliśmy łącznie 850 lokali, a obecna strategia skupia się na stabilizacji sprzedaży na poziomie do 1000 lokali w roku bieżącym oraz kilku najbliższych latach. Zgodnie z rocznym harmonogramem, w 2019 roku będziemy kontynuować realizację inwestycji mieszkaniowych w trzech miastach, w których jesteśmy obecni. W ofercie Bouygues Immobilier Polska pojawią się cztery nowe projekty mieszkaniowe w Warszawie oraz trzy we Wrocławiu. W drugiej połowie roku planowane jest również wprowadzenie do sprzedaży pierwszej inwestycji w Krakowie" - powiedział Foder w rozmowie z ISBnews.