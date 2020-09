Bowim miał wstępnie 2,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2020

"Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej spółki za pierwsze półrocze 2020 r. wyniosły 583 414 tys. zł, co stanowi spadek o 98 446 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk operacyjny za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 9 668 tys. zł, co stanowi wzrost o 5 097 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Skonsolidowany wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 2 713 tys. zł, co stanowi wzrost o 4 675 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.