Brainly pozyskało 80 mln USD finansowania od Learn Capital

"Brainly to największa na świecie platforma edukacyjna online, pomagająca w zdalnej nauce uczniom i rodzicom. Dotąd pozyskała fundusze w wysokości 150 mln USD, co pozycjonuje ją na pierwszym miejscu wśród polskich startupów. W rundzie D firmę wsparli: dotychczasowi inwestorzy Learn Capital oraz fundusze Prosus Ventures, Runa Capital, General Catalyst Partners i należący do Sebastiana Kulczyka MantaRay. Środki z inwestycji zostaną przeznaczone na rozwój nowych produktów dla wielomilionowej społeczności Brainly na całym świecie. Na poziomie globalnym, Brainly rozszerzy swoją obecność między innymi w Brazylii i Indonezji - dwóch dynamicznie rozwijających się społecznościach platformy" - czytamy w komunikacie.