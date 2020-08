Braster miał wstępnie 2,33 mln zł straty netto w I poł. 2020 r. 

Braster podał, że zakomunikowany w raporcie z 28 maja 2020 r. jeden z celów procesu restrukturyzacji, tj. ograniczenie kosztów cashflow (bez amortyzacji) do poziomu ok. 30% wartości za rok 2019, tj. do ok. 3,2 mln zł rocznie, znacznie się przybliżył. Spółka szacuje, że zostanie osiągnięty już w sierpniu 2020 r.