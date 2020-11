Browar Za Miastem pozyskał planowane 4,18 mln zł w ramach kampanii na Crowdway

"Emisja akcji skierowana do społeczności inwestorów to ważny etap naszej strategii. W tej chwili jesteśmy w pełni przygotowani finansowo do dokończenia budowy browaru. Mamy środki własne, zawarliśmy umowę o kredyt inwestycyjny oraz umowę o dotację. Prace budowlane zaczęły się jeszcze przed kampanią crowdfundingu udziałowego. Do dzisiaj wykonane są fundamenty budynku oraz trwa budowa ścian części murowanej. Za około 2 tygodnie zaczniemy montaż konstrukcji hali produkcyjnej. Niedługo też rozpoczniemy przetargi związane z zakupem urządzeń produkcyjnych. Pierwsze piwo w naszym browarze zamierzamy uwarzyć już za niecały rok" - powiedział współzałożyciel i prezes spółki Browar Za Miastem Tomasz Brycki, cytowany w komunikacie.