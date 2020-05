Budimex i Strabag: Jesteśmy spokojni o wyniki 2020 r., potem może być trudniej

"Budując plany na 2020 r. zakładaliśmy, że nasza sprzedaż lekko wzrośnie, portfel będzie utrzymany, zmieni się struktura sprzedaży. Zainwestowaliśmy bardzo dużo we współpracę z PKP PLK, mam tu na myśli sprzęt i pracowników; to jest widoczne w naszym portfelu zamówień. Planowaliśmy też lekką poprawę rentowności. Pandemia spowodowała pewne perturbacje, ale nie będą miały wpływu na wyniki tego roku. Z tej perspektywy nie będziemy dotknięci dużymi zmianami, jeżeli chodzi o część budowlaną, trochę ucierpi segment deweloperski, bo w pierwszych okresach sprzedaż mieszkań spadła o 70%, teraz spadek jest trochę mniejszy, 50-procentowy. Pewnie tak zostanie do końca roku. Biznes usługowy rozwija się bardzo dobrze" - powiedział prezes Budimeksu Dariusz Blocher, podczas debaty w ramach EEC Online.