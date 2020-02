Budimex: Jesteśmy optymistami co do potencjału rynku w dłuższej perspektywie

"W dłuższej perspektywie - siedmioletniej - jesteśmy optymistami jeżeli chodzi o potencjał rynku. Bardziej byśmy pytali o to skąd wziąć na to pieniądze, ale jeśli chodzi o szeroko pojętą infrastrukturę, to na 7 lat mamy przewidzianych w różnych programach rządowych i samorządowych ok. 500 mld zł, więc 60-70 mld zł rocznie; jeżeli dołożymy do tego kubaturę na ok. 40-60 mld zł, to rynek powinien rosnąć po kilka procent rocznie" - powiedział Blocher podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom grupy.