Budimex zakończył budowę biurowca .BIG dla Ghelamco Poland wartego 76,8 mln zł

Budowa biurowca .BIG rozpoczęła się w lipcu 2017 roku i trwała 15 miesięcy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Całość budowy, łącznie z wykonywaniem powierzchni fit out, zakończona została w 2019 roku. Kubatura całej inwestycji to ponad 73 tys. m3, a jej powierzchnia użytkowa sięga 10 tys. m2. Budynek zlokalizowany jest w Krakowie, u zbiegu ulic Kapelanka i gen. B. Zielińskiego. Posiada cztery kondygnacje naziemne. Parter zostanie poświęcony części usługowej, podano również.