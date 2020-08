Buk z MC: Aukcja 5G rozpocznie się po wakacjach, przyznanie pasm w I kw. 2021

"Cena wywoławcza w poprzednim postepowaniu była relatywnie wysoka, ale też miejmy świadomość, że tu nie chodzi, jaka była cena wywoławcza, tylko jaka jest cena końcowa. Znamy przypadki z UE, gdzie cena wywoławcza była niska, [...] a końcowa taka, że operatorzy nie mieli z czego inwestować. Ciężko mi antycypować, jak rozstrzygnie się aukcja. To jest postępowanie, do którego stosujemy teorię gier, więc nie można z całą pewnością przewidywać przyszłości" - wskazała wiceminister.

Według niej, estymacja w wysokości ok. 2 mld zł była adekwatna do postępowania, które zostało później unieważnione.

"Nie mam przekonania, że należałoby ją jeden do jednego powtórzyć. Trochę sytuacja się zmieniła i nie wiemy, czy UKE nie zdecyduje się na zmiany warunków, czy powtórzy jeden do jednego, czy też będzie inaczej, może będą większe zobowiązania pokryciowe, na pewno będą wymagania związane z bezpieczeństwem, które wprowadziliśmy do wymagań prawnych. To też oczywiście rzutuje na cenę. Uważam, że nie należy porównywać tych dwóch postępowań" - powiedziała Buk.