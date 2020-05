Bumech szacuje spadek przychodów w V o 1,3 mln zł w zw. z sytuacją w kopalni JSW

"Bumech S.A. powziął informację od zamawiającego, tj. Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., iż podjął on dodatkowe działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie KWK Pniówek. W wyniku tej decyzji poddano całą załogę kopalni - wraz z pracownikami podmiotów świadczących usługi na jej terenie - badaniom na obecność koronawirusa, a możliwość podjęcia pracy będzie uzależniona od wyników badań. Dla osób z negatywnym wynikiem testu, badania zostaną powtórzone w stosownym odstępie czasowym, co oznacza, iż termin powrotu emitenta do realizacji prac na KWK Pniówek ulegnie wydłużeniu w stosunku do pierwotnie zakładanego" - czytamy w komunikacie.