C&W: Podaż nowych biur w Warszawie to 233 tys. m2 w 2018, w br. będzie podobnie

"W 2018 r. zaobserwowaliśmy kilka istotnych i pozytywnych zmian na rynku warszawskim. Popyt brutto był wyjątkowo wysoki i wyniósł ok. 858 tys. m2, natomiast absorpcja wyniosła 345 tys. m2 i na koniec 2018 r. aż o 50% przewyższyła oddaną do użytku nową podaż. Spowodowało to spadek stopy pustostanów do rekordowo niskiej wartości 8,7%. Dodatkowo, rosnąca aktywność operatorów coworkingowych oraz duży udział ekspansji, a także rosnąca liczba nowych firm działających w Warszawie, gwarantują deweloperom komfortowe warunki w kontekście realizacji kolejnych projektów. Dla rynku warszawskiego bardzo istotne jest utrzymanie tempa przyrostu nowej podaży. Każdy rynek, na którym najemcy mają możliwość wyboru powierzchni, rozwija się bardzo dynamicznie, ponieważ taka sytuacja ma realny, pozytywny wpływ na popyt. Braki podażowe, których można zacząć się obawiać przy obecnej niskiej stopie pustostanów, mogą w dłuższej perspektywie odzwierciedlać się w niższym niż dotychczas wolumenie realizowanych na rynku transakcji" -

skomentował dyrektor działu powierzchni biurowych w Cushman & Wakefield Krzysztof Misiak, cytowany w komunikacie.