Capex PKN Orlen wyniósł 3,1 mld zł w I-III kw. 2019 r.

Wśród zrealizowanych inwestycji 1,7 mld zł przeznaczone zostało na segment downstream, w tym ok. 1 mld zł na rafinerię, ok. 500 mln zł na petrochemię i ok. 200 mln zł na energetykę, ponadto ok. 700 mln zł na segment detaliczny i ok. 400 mln zł na segment wydobywczy, w tym 323 mln zł w Kanadzie i 80 mln zł w Polsce, wynika z danych z prezentacji wyników koncernu po III kwartale.