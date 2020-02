Carbon Studio miało szacunkowo 1,12 mln zł zysku netto w 2019 r.

"Szacunkowe wyniki za 2019 rok są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Bardzo ciężko pracowaliśmy, aby spełnić oczekiwania inwestorów i zrealizować plan rozwoju, który przyjęliśmy wiele miesięcy wcześniej. Dziś widzimy, że nam się to udało. Przychody netto ze sprzedaży wynoszą w 2019 roku ponad 2 mln zł netto, to ponad dwa razy więcej niż w roku 2018 (0,88 mln zł netto). Zysk netto za miniony rok opiewa na ponad 1,1 mln zł, w porównaniu do niecałych 0,34 mln zł netto w roku 2018. EBITDA w 2019 roku wyniosła prawie 1,5 mln zł netto, czyli prawie cztery razy więcej niż w 2018" - powiedział prezes Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.