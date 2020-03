Carbon Tracker: Wytwarzanie energii w nowych OZE tańsze niż w el. węglowych

Raport stwierdza również, że ponad 60% światowych elektrowni węglowych wytwarza energię elektryczną po wyższych kosztach, niż byłoby to możliwe dzięki budowie nowych źródeł odnawialnych. Najpóźniej do 2030 r. budowa nowych elektrowni wiatrowych lub słonecznych będzie tańsza niż dalsza eksploatacja węgla na wszystkich rynkach.

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C będzie wymagało zmniejszenia globalnego zużycia węgla do produkcji energii elektrycznej o 80% do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2030. Do roku 2040 r. na świecie należy zamykać jedną elektrownię węglową dziennie, wskazano także.

"Tymczasem na całym świecie planuje się lub już się buduje 499 GW nowych mocy węglowych. Łącznie będą one kosztować 638 mld USD. Carbon Tracker ostrzega, że rządy i inwestorzy mogą nigdy nie odzyskać zainwestowanych pieniędzy, ponieważ elektrownie węglowe zazwyczaj potrzebują od 15 do 20 lat działania, aby pokryć koszty budowy" - czytamy dalej.

Autorzy raportu przewidują, że siły rynkowe doprowadzą do wyparcia energii węglowej z rynków zderegulowanych, na których rozwijający się sektor energii odnawialnej wykorzystuje rosnącą lukę cenową. Zauważają jednak, że kilka rządów na całym świecie nadal zachęca do rozbudowy mocy węglowych, udziela im gwarancji, utrzymując regulacje preferencyjnie traktujące to źródło energii. Na niektórych rynkach regulowanych i częściowo regulowanych pozwalają one również na przenoszenie wysokich kosztów węgla na konsumentów poprzez rachunki lub wykorzystują pieniądze podatników do subsydiowania producentów, aby mogli sprzedawać energię za kwotę niższą od kosztów jej wytworzenia.