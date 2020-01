budownictwo 1 godzinę temu

Carrefour Polska wnioskuje do UOKiK ws. powierzchni pod hipermarket we Wrocławiu

Carrefour Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. nabycia części mienia Kasama Investments, podał Urząd. Chodzi o uzyskanie praw do najmu powierzchni handlowej w C.H. Magnolia Park we Wrocławiu, obecnie wynajmowanej przez Tesco.