CBRE: 48% Polaków kupuje ubrania przez internet, 63% w centrach handlowych

"Na rynku mamy teraz do czynienia z ciekawym zjawiskiem synergii między handlem internetowym a tradycyjnym. Kiedyś obawiano się, że jeden może znacząco wpłynąć na drugi, ale jak się okazuje, największe korzyści wynikają ze współpracy. I nie chodzi tylko o zyski. Klienci coraz częściej domagają się dostępności pełnej oferty ze sklepu stacjonarnego w sklepie internetowym oraz możliwości odbioru i zwrotu zamówienia w salonie. Chodzi zatem o jak najwięcej opcji dla klienta, tak żeby wybrał odpowiednią dla siebie" - powiedziała szefowa Sektora Handlowego CBRE Magdalena Frątczak, cytowana w komunikacie.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie CBRE wynika, że 63% Polaków kupuje ubrania w centrum handlowym. Co drugi kupujący korzysta z internetu, a 42% wybiera sklepy poza terenem galerii. Co ważne, 3 na 4 kupujących ubrania online odbiera towar w sklepie stacjonarnym - 12% nawet 2-3 razy w miesiącu, 21% raz w miesiącu, 21% raz na trzy miesiące, a 20% rzadziej niż raz na kwartał. 6 na 10 klientów przyznaje, że w sklepie, w którym odbiera towar zamówiony online, kupuje dodatkowe rzeczy. Takie same wyniki uzyskała organizacja Revo z Wielkiej Brytanii, gdzie okazało się, że 60% brytyjskich klientów odbierając towar, decyduje się na zakup dodatkowych produktów, wskazano również.