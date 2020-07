CBRE: 6 na 10 Polaków min. raz odwiedzili centra handl. od zniesienia obostrzeń

Jeśli chodzi o osoby w wieku od 18. do 24. roku życia - 30% młodych nie odwiedziło galerii handlowej od chwili otworzenia wszystkich sklepów, zaś w najstarszej grupie wiekowej odsetek ten wyniósł 48% tych, którzy jeszcze nie wybrali się na zakupy do centrum handlowego.

"Wśród osób, które zdecydowały się pójść do galerii handlowej, zdecydowana większość zrobiła to więcej niż jeden raz. Połowa odwiedziła ulubioną galerię handlową 2-3 razy, a co piąta osoba co najmniej 4 razy. Na jednorazową wizytę zdecydowało się tylko 27% osób" - czytamy dalej.