CBRE: Podaż nowej powierzchni handlowej spadnie o 10% r/r w 2020 r.

"W trzecim kwartale 2020 roku branża handlowa koncentrowała się przede wszystkim na nadrabianiu strat po marcowo-kwietniowym zamknięciu. Według różnych szacunków, do sklepów wróciło 8 na 10 konsumentów, a obroty powoli zaczęły osiągać 85% poziomu sprzed roku. Odwiedzający chętnie robili zakupy, ale zdecydowanie rzadziej korzystali z usług i rozrywek dostępnych w centrach handlowych, co jest odwróceniem dotychczasowego trendu. Restauracje, kina czy punkty usługowe w ostatnich latach cieszyły się dużą popularnością, dlatego galerie zwiększały ich udział. Pandemia to zmieniła. Potwierdzony przez władze ponowny lockdown galerii handlowych jest bardzo niepokojącą wiadomością dla branży, która do tej pory walczy ze skutkami wcześniejszego zamknięcia. Właściciele, zarządcy jak i najemcy centrów handlowych włożyli bardzo dużo środków i pracy w odpowiednie zabezpieczenie obiektów. Ponownie zamknięcie galerii dla wielu przedsiębiorców może okazać się ciosem, po którym się już nie podniosą. Szczególnie biorąc pod

uwagę, newralgiczny z punktu widzenia handlu okres przedświątecznych zakupów, w który wchodzimy. Niestety zakupy przez internet nie będą w stanie zrekompensować poniesionych strat dla pracodawców i pracowników" - powiedziała szefowa sektora handlowego w CBRE Magdalena Frątczak, cytowana w komunikacie.