CBRE: Przybyło 130 tys. m2 powierzchni handlu w I półr.; 90 tys. m2 będzie w II

"W pierwszej połowie 2020 r. w naszym kraju przybyło ok. 130 tys. m2 nowej przestrzeni handlowej, czyli tyle, ile w obliczu rozpoczynającej się epidemii Covid-19 prognozowano na cały rok [...]. Otwarto 11 nowych obiektów handlowych, a 2 zostały rozbudowane. Opóźnienia planowanych otwarć były nieznaczne lub nie wystąpiły. Obecnie mamy w Polsce ok. 12,1 mln m2 powierzchni zakupowej, a do końca roku powinno powstać jeszcze 90 tys. m2. Mimo epidemii, przyszłość handlu stacjonarnego wygląda pozytywnie - w maju odwiedzalność centrów handlowych osiągała nawet 85% analogicznego okresu 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Badania CBRE wskazują, że od momentu otwarcia centrów handlowych z możliwości ich odwiedzenia przynamniej raz skorzystało już 6 na 10 Polaków. Poprawiły się wyniki sprzedaży detalicznej, które wzrosły o 14% w maju w porównaniu do kwietnia. Wraz z otwarciem galerii nastąpił spadek sprzedaży przez internet (łącznie o 13% w maju w porównaniu do kwietnia). Spadek dynamiki sprzedaży przez internet w maju dotyczył szczególnie farmaceutyków, kosmetyków, mebli i sprzętu RTV/AGD.

"Zdecydowana większość nowopowstałych od początku roku obiektów to parki handlowe, w których już z poziomu parkingu można wejść do sklepów. Trend rosnącego zainteresowania klientów zakupami w formule 'convenience', a w rezultacie zwiększonego zainteresowania deweloperów tym formatem handlowym był widoczny jeszcze przed epidemią. Teraz, ze względu na relatywnie niską kapitałochłonność inwestycji i stosunkowo niskie ryzyko z nią związane, tylko się umocni. Przyspieszy także rozwój synergii pomiędzy tradycyjnymi i internetowymi kanałami sprzedaży. Epidemia wymusiła na centrach handlowych poszukiwanie alternatywnych form handlu i kontaktu z klientem, dzięki czemu intensywnie rozwijają się infrastruktury do sprzedaży przez internet i wykorzystywanie mediów społecznościowych" - skomentowała szefowa sektora handlowego w CBRE Magdalena Frątczak, cytowana w materiale.

Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wynosi obecnie ok. 12,1 mln m2, z czego 130 tys. m2 to 11 otwarć i 2 rozbudowy z I połowy tego roku. Większość nowych obiektów to parki lub centra handlowe, ale warto odnotować także start projektu wielofunkcyjnego w Warszawie - Elektrowni Powiśle. Do końca roku powstanie kolejne 90 tys. m2, na które złożą się głównie parki handlowe, takie jak Karuzela Park w Ełku, Vendo Park w Częstochowie czy Park Handlowy LUK w Lublinie. Format centrum handlowego nie odchodzi jednak do lamusa, np. w Nysie otworzy się centrum handlowe Dekada, wymienia CBRE.

W ostatnim półroczu łączna powierzchnia zakupowa w Polsce zmniejszyła się z powodu zamknięcia części obiektów należących do Tesco. Zamknięte zostało także jedno z łódzkich centrów handlowych, dodano.

Polacy stopniowo i z entuzjazmem wracają do tradycyjnych zakupów. Już w maju odwiedzalność centrów handlowych sięgała 85% analogicznego okresu ubiegłego roku. Także opóźnienia w realizacji nowych obiektów okazały się znikome i eksperci CBRE szacują, że 2020 r. zakończy się większym przyrostem nowej podaży powierzchni handlowej, niż prognozowano na koniec pierwszego kwartału. Jednak epidemia nie pozostanie bez wpływu na handel.

"Do końca 2020 roku możemy spodziewać się mniejszej niż zwykle liczby debiutów nowych marek na polskim rynku, szczególnie tych modowych, które ograniczają swoje plany ekspansji w związku z epidemią Covid-19. Co prawda w maju, w nowo otwartej Elektrowni Powiśle pojawił się sklep Urban Outfitters, a do końca roku w Galerii Młociny na powstać pierwszy Primark, jednak reszta takich debiutów pozostaje na razie pod znakiem zapytania" - zakończyła Frątczak.

