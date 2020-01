Celem strategii jest m.in. powrót do rentowności i marży EBIT na poziomie 8,5-9,5% oraz marży netto na poziomie 7-8%. Grupa chce także do 2022 roku obniżyć wskaźnik długu netto do EBITDA z 2,9 (na koniec 2019) do poziomu 0-1x.