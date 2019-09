CCC: Udział przychodów z e-commerce wzrośnie do ponad 30% po 2020 r.

"Chcielibyśmy, by e-commerce urósł do 30% do końca przyszłego roku , tak jak mówiliśmy wcześniej. Już teraz wiemy, że jest to osiągalne. Chcielibyśmy, by udział e-commerce rósł w kolejnych latach" - powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

Spółka podała, że w 2020 roku przyrost powierzchni sklepów własnych wyniesie ok. 60 tys. m2, w 2021 r. będzie to ok. 40 tys. m2, a w 2022 roku ok. 20 tys. m2, tj. łącznie ok. 120 tys. m2 sklepów własnych oraz po 15 tys. nowej powierzchni sklepów franczyzowych rocznie w latach 2020-2022. Ok. 60-70% przyszłej ekspansji przypada na zagranicę, a główne kierunki to Rumunia i Rosja.