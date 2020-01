"Wersja gry 'Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści' na konsolę Nintendo Switch powstała we współpracy ze studiem Crunching Koalas. Tytuł jest dostępny do nabycia w dystrybucji cyfrowej w sklepie Nintendo eShop. 'Wojna Krwi' dostępna jest również na GOG.COM, Steam, PlayStation 4 oraz Xbox One" - czytamy w komunikacie.