CD Projekt zaprezentuje nową strategię po premierze 'Cyberpunk 2077'

" Chcemy robić trochę więcej, udowodnić, że potrafimy produkować 2 może 3 gry i to nam zajmie parę ładnych lat" - dodał prezes.

Największy zespół będzie realizował wersję online "Cyberpunka", kolejny duży team będzie odpowiedzialny za dodatki do "Cyberpunka" (DLC od CD Projekt mają rozmiar gier). Trzeci zespół będzie zajmował się kolejną grą singlową AAA (póki co będzie to najmniejszy zespół i będzie rósł w miarę rozwoju nowego tytułu). Dodatkowe zespoły będą kontynuowały rozwój "Gwinta" i Spokko.