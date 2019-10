CDRL: Sprzedaż zagraniczna marki Coccodrillo stanowi już ok. 30% całości

Obecnie firma posiada łącznie 250 punktów sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym 97 sklepów franczyzowych pod marką Coccodrillo, a także 152 punkty "shop in shop". Spółka ma również jeden sklep własny zlokalizowany w Czechach, podano w materiale.

"Rynki zagraniczne to ważna część działalności marki Coccodrillo, stanowiąca około 30% sprzedaży. Dzięki pozyskiwaniu kolejnych partnerów, systematycznie zwiększamy liczbę konsumentów, do których docieramy z nasza ofertą. Tylko w tym roku rozpoczęliśmy sprzedaż do Francji, Finlandii, Armenii oraz Cypru" - powiedział Dworczak, cytowany w komunikacie.