Cena złota porusza się w okolicach 1715-1725 dolarów za uncję

Szef Fed w swojej przemowie wykluczył jednak dążenia do zejścia ze stopami procentowymi do poziomów ujemnych, co sprawiło, że USD powrócił do zwyżek. Ten fakt sprawił, że wzrost cen złota przyhamował, ale jedynie na chwilę. Złoto szybko powróciło do kontynuowania ruchu wzrostowego. Pomogły w tym jednak inne słowa Powella: te zaznaczające, że kryzys gospodarczy może trwać długo i same działania Fed nie wystarczą, aby postawić amerykańską gospodarkę na nogi; potrzebny będzie także impuls fiskalny.