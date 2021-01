Cena złota wraca do wzrostów w efekcie m.in. wygasania optymizmu zw. z pandemią

Pomimo, że poniedziałkowa sesja na rynkach wielu surowców była mało emocjonująca za sprawą święta w USA i braku aktywności tamtejszych inwestorów. To jednak cały tydzień powinien przynieść wiele ciekawych informacji, które mogą wpływać na rynek złota.

Zapowiedzi dużego programu stymulacyjnego w ostatnich tygodniach doprowadziły do wzrostu rentowności amerykańskich obligacji, co wsparło amerykańskiego dolara i zaszkodziło notowaniom złota. Jednak w dłuższej perspektywie wsparcie fiskalne, połączone z luźną polityką monetarną, są czynnikami, które mogą uderzać w wartość dolara, a to z kolei może mieć pozytywne przełożenie na notowania złota.