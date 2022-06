Ceny ropy naftowej kolejny tydzień w górę

Ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych tanieje w trakcie ostatniej w tym tygodniu sesji, ale może zaliczyć już siódmy tydzień ze zwyżką notowań. To dlatego, że od początku tego tygodnia zdrożała do tej pory o 1,6 proc. Inwestorzy oceniają popyt na paliwa w Chinach, które znoszą restrykcje po pandemicznych lockdownach. Jednak na razie droga do pełnego otwarcia gospodarki Państwa Środka wydaje się być "wyboista".