CEZ miał 2,94 mld CZK zysku netto, 12,8 mld CZK EBITDA w II kw. 2019 r.

"Nasze wyniki finansowe w pierwszej połowie roku były zgodne z naszymi ambitnymi szacunkami, zwłaszcza dzięki dodatkowym przychodom z obrotu towarowego. Udaje nam się również stopniowo realizować nasze cele rozwojowe w zakresie usług energetycznych. Przychody operacyjne Grupy CEZ wyniosły 100 mld CZK, co oznacza wzrost o 13,8 mld CZK r/r" - skomentował prezes Daniel Beneš, cytowany w komunikacie.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych wyniosła 30,8 TWh, co oznacza wzrost o 4% r/r. Produkcja w bloku gazowo-parowym Počerady wzrosła dzięki korzystnym warunkom rynkowym (o 0,9 TWh). Elektrownie jądrowe wygenerowały o 0,3 TWh więcej. Produkcja energii elektrycznej w nowych blokach energetycznych wyniosła 1,2 TWh, co oznacza wzrost o 19% w stosunku do roku poprzedniego.