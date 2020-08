CEZ podwyższył prognozy do 21-23 mld CZK zysku netto, 62-64 mld CZK EBITDA w br.

"Pandemia COVID-19 dotknęła Grupę CEZ w maju w mniejszym stopniu niż zakładaliśmy. Spodziewamy się, że negatywny wpływ na zysk całego roku będzie niższy niż 3 mld CZK. Z drugiej strony, zwiększyliśmy zyski z handlu surowcami i ograniczyliśmy koszty stałe. Dzięki temu nieznacznie podwyższamy prognozę EBITDA na ten rok, do poziomu 62-64 mld CZK" - powiedział CEO CEZ Daniel Beneš, cytowany w komunikacie.

"Podwyższamy prognozę skorygowanego zysku netto na cały 2020 rok do 21-23 mld CZK. Wzrost w porównaniu do poprzedniej prognozy (19-22 mld CZK) wynika z dodatkowych zysków z handlu surowcami, niższego negatywnego efektu pandemii, jak również spodziewanych dodatkowych przychodów na poziomie 1,5 mld CZK ze względu na decyzję sądu w procesie dotyczącym pozwoleń do emisji z lat 2011 i 2012" - dodał członek zarządu i szef działu finansów Martin Novák.