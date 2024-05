Chcieli unieważnienia fuzji Orlenu i Lotosu. Jest wyrok sądu

Kubuś Puchate... 17 min. temu zgłoś do moderacji 11 11 Odpowiedz

Unieważnić nie chcieli akcjonariusze mniejszościowi tylko wierchuszka PO działająca na zlecenie Berlina, któremu z dnia na dzień wyrósł potężny konkurent. Do niedawna to Berlin za Pan brat z Moskwą rozdawał w Europie karty w branży paliwowej, a tu masz ORLEN wciągnął na rynek europejski Amerykanów i Emiraty Arabskie. No i bida w Berlinie nastała. Do tego Paryż wykorzystuje sytuację i wysuwa się na czoło przed niemiaszków. To się nazywa szachy polityczne, a o ideach wspólnotowych, o których tak "pierdzą" to niech jakiś Tusk, Biedroń czy Tygrysek opowiadają swoim wnukom przed snem.