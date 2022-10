Coraz bliżej kolejnej fuzji Orlenu. Akcjonariusze PGNiG podjęli decyzję

Jest coraz bliżej połączenia Orlenu i PGNiG. Akcjonariusze tej drugiej spółki dali zielone światło planowanej fuzji. Na zgromadzeniu w poniedziałek 10 października wyrazili zgodę dla tego ruchu. Łącznie oddane głosy reprezentowały 85,83 proc. akcjonariuszy PGNiG . W czasie zgromadzenia przedstawiciel grupy akcjonariuszy zapowiedział zaskarżenie uchwały do sądu i wniosek o zabezpieczenie powództwa - wstrzymanie wejścia jej w życie do czasu rozpatrzenia sprawy.

Fuzja Orlenu z PGNiG coraz bliżej

To kolejny krok na drodze połączenia dwóch gigantów na polskim rynku. Przed niespełna tygodniem prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w RMF FM ogłosił, że po połączeniu obu firm przychody netto nowo powstałego podmiotu wyniosą nawet 400 mld zł. Zmieni się również udział Skarbu Państwa w akcjonariacie. Ze słów wicepremiera Jacka Sasina sprzed kilku miesięcy wynika, że ma się zwiększyć udział państwa w PKN Orlen do 50 proc.

Obecnie państwo posiada 71,88 proc. akcji w PGNiG, 28,12 proc. należy do akcjonariuszy mniejszościowych. W PKN Orlen z kolei Skarb Państwa jeszcze do niedawna miał 35,66 proc., lecz zmniejszył swój udział do 31,14 proc. po sprzedaniu części udziałów PKO PB i PZU. Akcjonariusze mniejszościowi posiadają 64,34 proc. udziałów w koncernie.