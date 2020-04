Cherrypick Games będzie rozwijać gry na platformę gier mobilnych Skillz

"Skillz to wiodąca platforma gier mobilnych, która pomaga deweloperom budować franczyzy o wartości wielu milionów dolarów. Firma każdego dnia organizuje miliardy turniejów e-sportowych dla 30 mln mobilnych graczy na całym świecie i każdego miesiąca rozdaje im nagrody w wysokości milionów dolarów. Współpraca z tak doświadczonym partnerem w obszarze e-sportu jest gwarancją tworzenia bardzo dobrych jakościowo projektów, co z pewnością przełoży się na zainteresowanie wśród ich odbiorców" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Skillz jest wspierana przez wiodących inwestorów venture capital, firmy medialne oraz profesjonalne ligi sportowe i franczyzy. Jest postrzegana jako jedna z wiodących innowacyjnych firm w rankingach Fast Company, Disruptor 50 CNBC, Next Billion-Dollar Startups magazynu Forbes oraz najszybciej rozwijająca się firma w Ameryce w rankingu Inc. 5000, podano także.

Skillz będzie współtworzył z Cherrypick Games kilka projektów. W pierwszej kolejności będą to "Solitaire: Wildlife Adventures" oraz "Touchdown Hero".

"Globalne wydanie 'Solitaire: Wildlife Adventures' w różnych odsłonach jest jednym z naszych najważniejszych celów na rok 2020. Przygotowujemy wersję mobilną iOS, Android, Amazon oraz wersję na komputery z systemem macOS. Wersja e-sportowa będzie wersją specjalną. Nie ukrywam, że wiążemy z tym tytułem duże nadzieje. Mobilne gry e-sportowe na przestrzeni ostatnich lat stały się bardziej ugruntowane i w sposób widoczny zyskują na popularności. Widzimy w tym segmencie ogromny potencjał, dlatego sami zdecydowaliśmy na rozwój takich gier. Jeszcze dwa lata temu e-sport kojarzył się głównie z grami, jak LOL, czy PUBG. Obecnie profesjonalne kluby sportowe inwestują w e-sport i własne zespoły. Myślę, że to dziś jeden z ciekawszych segmentów, który będzie prężnie się rozwijał" - dodał Kwaśnica.

"Solitaire: Wildlife Adventures" to nowa odsłona popularnego na całym świecie pasjansa. Premiera gry planowana jest na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. Pierwsze wyniki testów są obiecujące. Obecnie studio pracuje nad wzbogaceniem kontentu i dodatkowych funkcji autorskiej wersji gry, podano także.

"Duże oczekiwania spółka wiąże także z e-sportową wersją 'Touchdown Hero'. To zręcznościowa gra w stylu endless runner, w której gracze przesuwając palec po ekranie, kontrolują bieg zawodnika futbolu amerykańskiego. Ich celem jest zręczne manewrowanie pomiędzy szarżującymi przeciwnikami i pokonanie jak największego dystansu. Tytuł od czasu premiery w 2015 roku, zdobył liczne nagrody i wyróżnienia w sklepach w ponad 100 krajach na świecie. W niecałe trzy tygodnie pobrano go 1 milion razy. Do dziś gra budzi duże zainteresowanie wśród graczy" - czytamy także.