Cherrypick Games liczy na przejście na rynek główny GPW na przełomie 2020/2021

"Zgodnie z naszymi deklaracjami rozpoczynamy proces przeniesienia akcji Cherrypick Games na główny parkiet GPW w Warszawie. Od dawna widzimy tam swoje miejsce. Już w styczniu 2019 roku złożyliśmy do KNF-u Prospekt Emisyjny w sprawie przejścia z NewConnect na GPW. Spór z fińską firmą KuuHubb Oy pokrzyżował wówczas nasze plany. W ciągu roku notowania Cherrypick Games znacząco spadły, co zablokowało nam możliwość przeniesienia akcji spółki na główny rynek GPW w tamtym okresie. Dziś wreszcie, po wygranym postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym (FAI) przy Fińskiej Izbie Gospodarczej w Helsinkach z firmą KuuHubb Oy i uzyskaniu potwierdzenia wszystkich swoich roszczeń, jesteśmy gotowi by doprowadzić rozpoczęty proces do końca. Liczymy, że Cherrypick Games będzie notowana na głównym rynku na przełomie 2020/2021 roku" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.