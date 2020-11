technologie 55 minut temu

Cherrypick Games ma umowę z Ryu Technologies na wydanie gry e-sportowej

Cherrypick Games podpisał umowę z Ryu Technologies na wydanie na platformie e-sportowej należącej co najmniej jednej gry o charakterze e-sportowym wyprodukowanej przez spółkę we współpracy z Ryu Technologies, poinformowała spółka. Na mocy zawartej Umowy, Ryu Technologies zobowiązała się do wydania, promocji i dystrybucji gry.