Cherrypick Games miało 0,11 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Strata operacyjna wyniosła 0,29 mln zł wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,93 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 58 tys. zł rok wcześniej.

"Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych w III kwartale wyników. W ubiegłym odnotowaliśmy stratę, która wynikała z odpisów aktualizujących oraz kosztów sporu zagranicznego, prowadzonego z KuuHubb Oy. Pomimo utrzymania odpisów w tej samej wysokości także w bieżącym kwartale, udało nam się odwrócić trend i ze straty na poziomie blisko (0,76) mln zł wejść w zysk, który dziś wynosi 0,11 mln zł. Warto zaznaczyć, że w raportowanym okresie nie mieliśmy żadnych premier. We wrześniu nasz największy tytuł - 'My Spa Resort' - bez dodatkowych nakładów na user acquisition (pozyskiwanie graczy) zarobił o 33% więcej niż miesiąc wcześniej. W tym czasie odnotowaliśmy też na najważniejszych rynkach wzrost kluczowych wskaźników z gry, m.in. LTV, czyli wartość przychodów z użytkownika w czasie cyklu życia

produktu. My Spa Resort przeszło też swoją największą aktualizację - Globalne eventy. Do tej pory tytuł przyniósł nam ok. 790 tys. USD przychodów, a samą grę pobrano 1,8 mln razy" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Obecnie studio wspólnie z dużym partnerem branżowym testuje możliwości zwiększenia liczby pozyskiwanych użytkowników. Pierwsze wyniki są bardzo obiecujące. "My Spa Resort" coraz lepiej radzi sobie w Chinach, Tajlandii, Japonii oraz Indonezji, podano także.

W III kwartale trwały także prace nad grą z gatunku visual novel - "Crime Stories". Tytuł od kilku miesięcy znajduje się w fazie soft launch na wybranych rynkach. Niedawno studio rozszerzyło jego zasięg o Kanadę i Australię.

"Ze względów biznesowych nie podajemy jeszcze konkretnej daty premiery 'Crime Stories', ale celujemy z premierą w pierwsze półrocze 2020 roku. Mamy też kilka innych ciekawych pomysłów na kolejne tytuły. Jednym z nich jest własna wersja 'Solitaire', czyli popularnego na całym świecie pasjansa. Jego klasyczne odmiany do dziś świętują sukcesy w top listach najbardziej dochodowych gier mobilnych, niektóre z nich generują nawet kilkadziesiąt tysięcy USD dziennie" - dodał Kwaśnica.

"Solitaire" w wersji Cherrypick Games trafi na rynek w II kwartale 2020 roku. Gra zostanie wydana na kilku platformach.

W listopadzie studio poinformowało o zawarciu strategicznej współpracy z kanadyjskim producentem gier - PopReach Incorporated. Spółki połączą siły przy opracowaniu i wydaniu minimum siedmiu tytułów dostępnych w swoich portfoliach: "My Spa Resort", "Solitaire: Wildlife Adventures", "Crime Stories", "Smurfs´Village", "Gardens of Time", "City Girl Life" i "War of Nations". W pierwszej kolejności Cherrypick Games zajmie się zarządzaniem i rozwojem "Smurfs' Village".

"Od momentu premiery 'Smurfs' Village' wygenerowała ok. 200 mln USD przychodów. Równie imponujące wyniki mają dostępna na Facebooku gra 'Gardens of Time' czy gra mobilna oraz przeglądarkowa 'War of Nations'. Oba tytuły przyniosły PopReach po ok. 100 mln USD przychodów. Co ważne, nad wszystkimi projektami będą pracowały wspólnie nasze zespoły zlokalizowane w Polsce, Kanadzie i Indiach" - podkreślił Kwaśnica.

Dodatkowo prowadzone są rozmowy na temat możliwości strategicznej inwestycji PopReach w Cherrypick Games, podano również.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,33 mln zł straty netto w porównaniu z 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2,86 mln zł w porównaniu z 1,95 mln zł rok wcześniej.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

