Ciąg dalszy przeceny złotego, kurs EUR/PLN najwyższy od maja

Wtorkowy poranek przynosi kontynuację wczorajszej przeceny złotego do głównych walut. O godzinie 10:02 kurs EUR/PLN rósł o 1,7 gr do 4,5115 zł, po wczorajszym wzroście o 3,7 gr i testował poziomy nieoglądane od końca maja. Dolar drożał o 2,7 gr do 3,8460 zł, po skoku o 5,7 gr w poniedziałek. Za franka trzeba było zapłacić 4,1940 zł, czyli o 1,9 gr więcej niż wczoraj, gdy podrożał on o 4,4 gr.