Ciech miał 39,68 mln zł zysku netto, 63,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto z działalności kontynuowanej grupy Ciech za I kw. 2020 r. wyniosły 854 381 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody zmniejszyły się o 98 324 tys. zł. Spadek ten wynikał głównie ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży sody w efekcie hibernacji zakładu w Rumunii. Na poziom przychodów w segmencie organicznym negatywnie wpłynęły ograniczenia w handlu w związku z epidemią COVID-19. Zamknięcie centrów handlowych oraz sklepów meblarskich w Polsce i Europie Zachodniej znacząco obniżyło popyt na meble i materace, a w efekcie na piankę poliuretanową" - czytamy w raporcie.

"Skonsolidowany wynik netto za pierwszy kwartał 2020 roku wyniósł 39 421 tys. zł (z czego 39 675 tys. zł to zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej oraz -254 tys. zł to strata udziałów niekontrolujących). Niższy poziom wyniku netto w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wynika głównie z niższych wyników na podstawowej działalności, ujemnych wycen instrumentów finansowych oraz wyższych obciążeń podatkowych" - czytamy dalej.