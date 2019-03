Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych, możliwe akwizycje i dezinwestycje

W ramach przeglądu spółka dokona szczegółowej analizy modelu korporacyjno-organizacyjnego Grupy Ciech oraz możliwych działań służących jego optymalizacji w celu dostosowania struktury grupy do wyzwań wynikających ze strategii. Rozważane działania mogą obejmować m.in. przenoszenie poszczególnych aktywów w ramach grupy kapitałowej spółki, a także przeprowadzenie akwizycji oraz dezinwestycji wybranych aktywów. Analizy prowadzone przez spółkę będą połączone z badaniem rynku fuzji i przejęć w danych obszarach, podano także.

Zarząd Ciechu zastrzegł, że nie została podjęta żadna decyzja związana z wyborem określonej opcji co do konkretnych zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej grupy ani w strukturze aktywów. Nie ma zatem pewności, czy i kiedy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.