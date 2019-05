Ciech: Spełniły się warunki zawieszające do wypłaty kredytów

"W dniu 7 maja 2019 r. zostały spełnione warunki zawieszające do wypłaty ww. kredytów, w związku z czym od tego dnia możliwe jest dokonywanie przez spółkę wypłat kwot postawionych do dyspozycji spółki na podstawie umów kredytów" - czytamy w komunikacie.

18 kwietnia br. Ciech informował o zawarciu umów kredytów odnawialnych z Bankiem Polska Kasa Opieki do kwoty 300 mln zł, BNP Paribas Bank Polska do kwoty 92 787 500 zł oraz Banco de Sabadell oddział w Londynie do kwoty 25 mln euro.