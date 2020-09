Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia 25,28 mln zł podatku VAT

" Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku WSA. Spółka zależna zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2014 roku, wnosząc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.