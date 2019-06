handel detaliczny 40 minut temu

Circle K wprowadza nowy koncept sklepów na swoich stacjach paliw

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Circle K Polska wprowadza nowy koncept sklepów na stacjach paliw, podała spółka. Obejmie on zmianę aranżacji i wystroju wnętrza, jak również większą przestrzeń do odpoczynku i rozszerzoną ofertę gastronomiczną. Pilotażowe punkty zostały właśnie uruchomione w siedmiu lokalizacjach, a do kwietnia 2020 roku ich liczba ma wzrosnąć do 40 stacji.