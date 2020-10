Cisco: 83% pracowników biurowych chce mieć wybór miejsca wykonywania obowiązków

"Jak wynika z badania Cisco 'Workforce of the Future', pandemia odcisnęła mocne piętno na sposobie i warunkach pracy ludzi na całym świecie. Spowodowała nie tylko zmianę kultury organizacyjnej wielu przedsiębiorstw; pracownicy przekonali się również, jakie korzyści przynosi im praca z domu, umożliwiając osiągnięcie lepszej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, a w efekcie także bardziej efektywne działanie. W nowej rzeczywistości chcą oni mieć możliwość swobodnego wyboru sposobu, czasu i miejsca wykonywania obowiązków, łącząc pracę w biurze z działaniem zdalnym" - czytamy w komunikacie.

Ponadto 74% ankietowanych chce kontynuować pracę w swoich zespołach, mimo ich rozproszenia. 69% oczekuje szybszego podejmowania decyzji, tak jak miało to miejsce na początku pandemii, dodano w informacji.

"Pandemia i spowodowana przez nią gwałtowna adopcja technologii cyfrowych fundamentalnie zmieniły sposób wykonywania pracy. Ponieważ coraz śmielej stosujemy w firmach model pracy hybrydowej, technologia do współpracy, wykorzystująca m.in. sztuczną inteligencję, czujniki środowiskowe i zaawansowaną analitykę ma kluczowe znaczenie dla utrzymania łączności i produktywności zespołów w każdej lokalizacji, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa. Pracownicy chcą większej elastyczności, zespoły są bardziej rozproszone, co z kolei sprawia, że kultura organizacyjna oraz wzajemne zaufanie mają większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział dyrektor generalny Cisco w Polsce Przemysław Kania, cytowany w komunikacie.

Badanie "Workforce of the Future" zostało przeprowadzone wśród pracowników biurowych z 12 krajów regionu EMEAR (Europa, Bliski Wschód, Afryka i Rosja), w tym z Polski. Dotyczyło m.in. oczekiwań wobec pracodawców w zbliżającym się roku. Analiza pokazuje, jak postrzegali oni pracę w domu podczas pandemii oraz jakie doświadczenia i nowe praktyki chcą z tego okresu wykorzystać w dalszej pracy. Wreszcie, wyznacza drogę dla liderów biznesu poszukujących nowych standardów w odmienionej rzeczywistości. W badaniu wzięło udział 10 000 pracowników z całego regionu - w tym ponad 1 000 Polaków, którzy w czasie pandemii i zamrożenia pracowali w domu przez co najmniej 10 kolejnych dni. Badanie zostało przeprowadzone latem 2020 roku.