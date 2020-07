Citi: Cena ropy naftowej wzrośnie do ok. 60 USD za baryłkę w ciągu 12 miesięcy

"Po znaczących spadkach w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ropa ostatecznie odbije do ok. 60 USD w ciągu następnych 12 miesięcy. Oznacza to wzrost o 40-50% od obecnych poziomów kontraktów na Brent i WTI" - powiedział Layton podczas panelu w ramach wideokonferencji "Citi Media Summit - Navigating the Future: What's Next in a Post-COVID-19 World".