Citi: Cena złota wzrośnie do 2000 USD za uncję do połowy 2021 roku

"Z największymi wzrostami cen złota mieliśmy do czynienia między 2009 a 2013 rokiem, [...] niemniej jednak obecnie spodziewamy się wzrostu do 2 000 USD [za uncję] do drugiej połowy przyszłego roku. Jest to związane z odbiciem wzrostu, który z kolei wiąże się ze słabszym dolarem, niższymi realnymi stopami procentowymi i wyższymi oczekiwaniami inflacyjnymi" - powiedział Layton podczas panelu w ramach wideokonferencji "Citi Media Summit - Navigating the Future: What's Next in a Post-COVID-19 World".